هل يحق للطالب تعديل محل إقامته لتغيير توزيعه الجغرافي؟

أوضح المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرز الأخطاء التي يتسبب فيها طلاب الصف الثالث الثانوي عند التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد، فمن أبرز هذه الأخطاء هي قيام الطالب بتغيير محل إقامته بهدف تغيير توزيعه الجغرافي عند الترشح للجامعة.

مكتب التنسيق لا يعتد بالتوزيع الجغرافي

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق لا يعتد بالتوزيع الجغرافي الجديد، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقا للإدارة التعليمية، الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة.

وأكد مكتب التنسيق، أن التقديم للكليات والمعاهد الحكومية، يكون بشكل إلكتروني، وهذا حين انطلاق مراحل التنسيق رسميا، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

103 آلاف طالب سجلوا عبر موقع التنسيق لاختبارات القدرات للكليات

وبحسب بيانات التعليم العالي والبحث العلمي، فآخر موعد لاختبارات القدرات للكليات التي يشترط دخولها اجتيازها، مثل الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والترية الرياضية والتربية الموسيقية، يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ 103 آلاف طالب على موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg ، علما بأن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.