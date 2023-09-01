فعاليات وقمم دولية استضافتها العلمين بالتزامن مع المهرجان

شهدت مدينة العلمين الجديدة العديد من اللقاءات والقمم الدولية تزامنا مع مهرجان العلمين في نسخته الأولى، وذلك لمناقشة الملفات الثنائية أو في ضوء الدور المصري لحل الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية، والتي كان آخرها القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل «البرهان» في العلمين الجديدة

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، لا سيما خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.

وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العلمين الجديدة

وفي 14 أغسطس الماضي، أكدت القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في العلمين الجديدة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية وتمسكهم بمبادرة السلام العربية.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، مشددين على دعمهما لدولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

قمة مصرية - إماراتية لتكثيف العمل العربي المشترك

وشهدت مدينة العلمين الجديدة، في الخامس من أغسطس الماضي، قمة مصرية - إماراتية، بحث الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.

وبحسب بيان الرئاسة: «دار لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية والتنموية، على نحو يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والاستقرار والازدهار، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 3 أغسطس الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى مصر، مجددا التهنئة على الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليونانية وجاءت نتائجها لتؤكد ثقة الناخب اليوناني في قيادة رئيس الوزراء اليوناني.

كما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الإعراب عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.