ضبط عاطل بتهمة تهريب أجهزة تتبع وكاميرات مراقبة في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تمثل في تهريب أجهزة التتبع وتحديد المواقع GPS وكاميرات المراقبة من الخارج غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية لداخل البلاد بالمخالفة للقانون وترويجه لتلك الأجهزة على عملائه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وإنشائه صفحات على منصات التواصل الاجتماعي يستخدمها في الترويج لبيع تلك الأجهزة، كما أسفرت التحريات عن إتخاذ المذكور أحد المخازن بمنطقة أوسيم بالجيزة مكاناً لتخزين تلك الأجهزة المهربة.

ضبط المتهم

ضبط المتهم وعثر بحوزته على 1300 جهاز تتبع وتحديد مواقع، و180 كاميرا مراقبة لاسلكية، و2000 شاحن هاتف محمول ووصلات كهربائية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.