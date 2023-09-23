إشادات الجمهور بأغنية داء الغياب لمحمد شاهين: عامل عظمة كالعادة

إشادات عديدة نالتها أغنية داء الغياب والتي طرحها أمس الفنان محمد شاهين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وتميزت بالطابع الدرامي.

تعليقات الجمهور على أغنية داء الغياب

وجاءت التعلقات كالتالي: «صوت عظيم مزيكا مختلفة صوت أصيل كالعادة، وعلق آخر: الله عليك الأغنية روعة زي صوتك الجميل المميز، وقال آخر أجمل صوت وإحساس رائع، وقال تعليق آخر: شاهين عامل عظمة كالعادة.

محمد شاهين يطرح أغنية داء الغياب

أعلن الفنان محمد شاهين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن طرح أغنيته الجديدة داء الغياب، ونشر الأغنية وعلق عليها قائلا: أغنيتي الجديدة اسمعوها داء الغياب، كلمات: أحمد إبراهيم، ألحان: محمد عبية، توزيع: محمد عمار، ميكس ماستر: محمد صقر.

أغنية رصيد الستر

وحقق الفنان محمد شاهين جماهيرية كبيرة بأغنية جديدة رصيد الستر من كلمات أحمد شكرى، وألحان وتوزيع إسلام مونتى، إذ تصدرت وقت طرحها فترة طويلة التريند.