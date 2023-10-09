العربي لسيدات الأعمال: تعزيز مشاركة القطاع الخاص «ضمانة» لاستقرار الأسواق

أشادت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار تنفيذ مبادرة خفض أسعار نحو 7 سلع أساسية للمواطنين.

أهمية القرارات الحكومية لخفض الأسعار

وقالت عبير عصام إن قرارات الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتيسيرات في الإفراج عن الخامات بالموانئ، بما يضمن نجاح المبادرة في خفض حقيقي لأسعار السلع الأساسية للمواطنين من خلال خفض تكاليف الإنتاج، ورفع الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية.

حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص

وأوضحت أن هذه القرارات تعكس مدى حرص وتفهم الدولة لدور القطاع الخاص الوطني، وتدخله في هذا التوقيت لاستقرار الأسواق، والمضي قدماً نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث يُعد الضمانة الحقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة.

وأضافت أن إعلان رئيس الحكومة يأتي كذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة وأسعار السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق بأسعار مناسبة، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية ستخفف من تبعات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على المواطن والسوق بنجاح كبير.