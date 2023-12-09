مقار الانتخابات بالسويس جاهزة لاستقبال المواطنين.. 6 لجان للمغتربين

أعلنت محافظة السويس جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين غدا الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وذلك في الأحياء الخمسة بالمحافظة والتي جرى توزيعها طبقا لأعداد السكان في كل حي.

السويس تضم 49 مركزا انتخابيا

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن محافظة السويس بالإضافة إلى اللجنة العامة تضم 49 مركزا انتخابيا، وتشمل 61 لجنة فرعية، بينها 6 لجان للمغتربين موزعة على الأحياء، منها 3 في حي عتاقة، نظرا لوجود أعداد كبيرة من الوافدين لعملهم في المنطقة ذات الطبيعة الصناعية.

أعداد الناخبين في محافظة السويس

ووفقاً للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، فإن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في السويس 484502 ناخبا على مستوى اللجان بالمحافظة، وموزعة بالشكل التالي:

- حي الأربعين أكبر الأحياء من حيث عدد السكان، ويضم 15 مقرا انتخابيا، تشمل 22 لجنة فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 186762 ناخبا.

- حي السويس وهو الحي الحضري في المحافظة، ويضم 6 مراكز انتخابية، تحتوي على 7 لجان فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 68245 ناخبا.

- حي الجناين وهو القطاع الريفي للمحافظة، ويضم 9 مراكز انتخابية تحتوي على 10 لجان فرعية، ويبلغ أعداد من لهم حق التصويت 78389 ناخبا.

- حي عتاقة ذو الطبيعة الصناعية يضم 6 مراكز انتخابية تحتوي على 7 لجان فرعية، ويبلغ الذين لهم حق التصويت بالحي 21643 ناخبا.

- حي فيصل يضم 13 مركزا انتخابيا تشمل 15 لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت 129463 ناخبا.