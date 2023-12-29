تيسيرات الدولة للمصريين في الخارج خلال عام 2023.. منح وقروض

عملت الدولة المصرية على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، حيث تم الإعلان عن أول العروض البنكية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد مرتفع.

منح قرض تمويل عقاري

أيضاً ضمن الجهود المبذولة لدعم المصريين بالخارج، وفق تقرير رسمي، التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.

كما عملت الدولة على إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائد سنوي يصل إلى 9%، فضلاً عن التعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة.

تأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارج

تضمنت جهود الدولة، إنشاء وتأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج وتم البدء في تنفيذ مشروع الشركة، وتحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر، حيث جري توقيع البروتوكول المؤسس للشركة بالأحرف الأولى من قبل 10 أعضاء مؤسسين من أكبر رجال الأعمال المصريين بالخارج.

كما أطلقت الدولة مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين في الخارج بالفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023، نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، فضلاً عن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان «معاش بكرة بالدولار».

توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج

تهدف وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، لتوفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.