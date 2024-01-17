تعرف على دعاء أول يوم امتحان.. «اللهم انفعني بما علمتني»

يلجأ الطلاب مع حلول الامتحانات إلى الإكثار من ترديد الأدعية، أملا في تحقيق آمالهم وأحلامهم، والوصول إلى الدرجات التي يأملونها، لذلك قد يرغب الكثير منهم في ترديد دعاء أول يوم امتحان.

دعاء أول يوم امتحان

أكد العلماء، أنه لا دعاء محدد لأول يوم امتحان، ولكن يمكن للطالب الدعاء بما يأمل كدعاء أول يوم امتحان، والذي له أكثر من صيغة منها على سبيل المثال لا الحصر، ما ذكره الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التالي:

تعرف على دعاء أول يوم امتحان

- «اللهمّ يا وليّ الأمر والتدبير، دبّر لي؛ فإنّي لا أحسُن التدبير».

- «اللهمّ أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فاجبهم، ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم».

-«اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه».

صيغة دعاء أول يوم امتحان

- «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».

- «اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي».

- «يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك».

ويردد بعض الطلاب دعاء أول يوم امتحان كالتالي: «يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».