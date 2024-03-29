موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4 على قناة DMC اليوم

يحظى مسلسل بدون سابق إنذار ببطولة النجم آسر ياسين والممثلة عائشة بن أحمد بشعبية كبيرة بين المشاهدين، ويشغل المسلسل اهتمام العديد من الجماهير الذين يحبون متابعة أحداثه، وتعرض الوطن مواعيد عرض الحلقة 4 من المسلسل على قناة DMC اليوم الجمعة.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4 على قناة DMC في تمام 6:15 مساءً، بالتزامن مع العرض على منصة watch it، وتُعاد في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث المسلسل حول زياد «آسر ياسين»، سلمى «عائشة بن أحمد» اللذان يُواجهان صعوبات كثيرة بعد اكتشافهما لخيانة مُروعة، يُحاول زياد و سلمى التغلب على مشاعرهما والبحث عن الحقيقة، بينما يُواجهان العديد من العقبات والمخاطر.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

ويقدم مسلسل بدون سابق إنذار باقة من ألمع النجوم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، نهال عنبر، بسمة، إسلام حافظ، والعمل من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج محمد العدل، وإخراج هاني خليفة، وسيناريو وحوار ألمى كفارنة.