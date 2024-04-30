انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة «الأزهري الصغير» بكفر الشيخ

أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الثلاثاء، تصفيات مسابقة «الأزهري الصغير» على مستوى روضات المنطقة للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، واللذان بدورهما حرصا على متابعة مدى انتظام سير العمل باختبارات المسابقة منذ بداية انطلاقها.

الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وخلال تفقده لتصفيات المسابقة، وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى على هدوء واستقرار العمل بالاختبارات المنعقدة، مشيدًا بالمستوى العالي الذي ظهر عليه المتسابقون الصغار، مشيرًا إلى أنّ المسابقة تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر.

مسابقة «الأزهري الصغير»

وتُعد مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتُنظمها إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة شيرين حشيش، وتنفذ هذا العام بنظام التوثيق الإلكتروني بالفيديو صوتًا وصورة، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة، والحرص على حقوق المتسابقين.

ويأتي ذلك بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، لاكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية، هذا وسيتم تصعيد الأطفال الحاصلين على أكثر من 90% لحضور التصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.