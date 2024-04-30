وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز قيادة تعبوي تكتيكي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروعي مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لأحد تشكيلات القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، واللذان تم تنفيذهما على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها الاستعداد الدائم لرجال الدفاع الجوي الذين يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر، وتأمين مجالها الجوي.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة، عددًا من المشاركين في أسلوب إداراتهم لمواقف العمليات خلال مراحل التنفيذ، مشيدًا بإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وقدراتها على إدارة عمليات مشتركة لمجابهة التحديات الجوية المختلفة.

كما التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوي، ونقل الفريق أول محمد زكي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة المستويات.

وأكد حرص القوات المسلحة على الاهتمام بنظم وأساليب التدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية وفقًا لأحدث النظم العسكرية في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ المهام بكافة واقتدار تحت مختلف الظروف.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى المراحل الرئيسية التي تضمنت عرض القرارات والإجراءات المنفذة من الجانبين وناقش عددًا من القادة والضباط في تنفيذ1هم لمهامهم واتخاذهم القرارات المناسبة خلال إدارة العمليات، مشيدًا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر.

حضر المراحل قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.