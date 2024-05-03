3.8 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام بالسينما في يوم واحد

جاءت حصيلة إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما والبالغ عددها 4 أفلام، في شباك تذاكر أمس الخميس بـ3 ملايين و851 ألفا و627 جنيه، ويتصدر القائمة فيلم السرب بطولة أحمد السقا مع اليوم الثاني لعرضه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم السرب

وتصدر فيلم السرب، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الخميس 2 مليون و250 ألفا و882 جنيها، بطولة أحمد السقا، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم فهمي، أحمد حاتم، شريف منير.

إيرادات فيلم شقو

وفي المركز الثاني جاء فيلم شقو بإيرادات 822 ألفا و395 جنيها، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 3 أسابيع نحو 60 مليون جنيه.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وفي المركز الثالث، جاء فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بإيرادات أمس تقدر بـ 660 ألف جنيه، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وحقق على مدار 3 أسابيع عرض نحو 45 مليون جنيه.

إيرادات فيلم عالماشي

وفي المركز الأخير جاء فيلم عالماشي بإيرادات 118 ألفا و256 جنيها، بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وجاء إجمالي إيراداته على مدار 3 أسابيع بنحو 11 مليون و400 ألف جنيه.