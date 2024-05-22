جهاز الشروق يجري قرعة علنية ثانية لتخصيص 200 قطعة أرض في «الرابية»

أجرى جهاز مدينة الشروق، قرعة علنية ثانية، لتسكين العملاء من حائزي الأراضي في المناطق المضافة لمدينة الشروق، طبقا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة الرابية، وذلك بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تخصيص 200 قطعة بمنطقة الرابية

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن القرعه أجريت اليوم الأربعاء، طبقا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي جرى الموافقة على توفيق أوضاعها.

وشملت القرعة تخصيص 200 قطعة أرض بمنطقة الرابية، عبارة عن 133 قطعة للشريحة مساحة 276 متر مربع، و 67 قطعة للشريحة مساحة 209 متر مربع، وذلك بقطع الأراضي الشاغرة.

تسكين باقي أصحاب الطلبات

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جرى استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، للبدء في إجراء القرعة العلنية، وجرى السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد، لافتا إلى الاستمرار في الإعلان تباعا عن باقي الأسماء، وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين بقية أصحاب الطلبات.