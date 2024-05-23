هل توجد أسئلة مقالية بامتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع؟

أجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سؤال لطلاب الثانوية العامة 2024 حول وجود أسئلة مقالية بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء، موضحة أن أسئلة امتحانات المواد خارج المجموع تقتصر فقط على أسئلة الاختيار من متعدد بابل شيت فقط.

الثانوية العامة 2024

جاء ذلك في إطار إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هاشتاج «اسأل هنجاوبك» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حرصا منها على التفاعل مع أبنائنا من طلاب الثانوية العامة 2024 والرد على استفساراتهم وتعليقاتهم، وترد الوزارة بالرد على مجموعة من أكثر الأسئلة والاستفسارات تداولا في التعليقات على منشور الهاشتاج.