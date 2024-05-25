زواج وحنة.. الوسط الفني يعيش حالة من السعادة في آخر 24 ساعة

عاش الوسط الفني خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة من السعادة خلال، حيث احتفل مجموعة من الفنانين بزواج ابنائهم والبعض الآخر يستعد للاحتفال، وكشفوا ذلك من خلال الصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاء مرسي يحتفل بزواج ابنته

احتفل الفنان علاء مرسي ليلة أمس بعقد قران ابنته على شاب من خارج الوسط الفني، بمسجد المشير طنطاوي، الذي يقع بمنطقة التجمع الخامس، وقرر مجموعة من الفنانين مشاركته هذا اليوم للاحتفال معه، أبرزهم الفنان محمد هنيدي ومحمد إمام وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومحمد محمود وغيرهم.

دعاء عامر تحتفل بزواج نجلها

كما احتفلت أيضًا الإعلامية دعاء عامر بحفل بزفاف نجلها سيف بإحدى القاعات التي تقع بمنطقة السادس من أكتوبر، واقتصر هذا الحفل على حضور الأهل والأصدقاء ومن ضمنهم أصدقاء من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية دعاء فاروق، وسناء منصور ومفيدة شيحة ولمياء فهمي عبدالحميد ورولا خارسا وإدوارد وغيرهم.

ياسمين رئيس تعلن زواجها

وأعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن استعدادها للزواج من رجل أعمال من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد عبدالعزيز، وذلك بنشر مجموعة من الصور الذي كانت تحتفل من خلالها بليلة الحنة استعداداً لحفل الزفاف الذي من المقرر إقامته يوم الخميس المُقبل، وحضر عدد من أصدقائها من نجوم الفن منهم الفنانة دينا الشربيني وصبا مبارك ودنيا سامي ولقاء الخميسي وغيرهم.