المسماري للشعب الليبي: أوضاعنا مطمئنة.. ولا تسألوا عن هذه الأشياء

طمأن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب بالأوضاع داخل الأراضي الليبية، خاصة بعد تصريحاته بإعادة التمركز في مدينة طرابلس، والانسحاب من بعض المناطق، قائلًا: "الأوضاع جيدة جدا، لا تستمعوا كثيرا لما يقال"، مؤكدًا أن الميليشيات الإرهابية، تكبدت خسائر هائلة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أنه سقط الكثير من القتلى والجرحى من الميليشيات الإرهابية، وتم تدمير عشرات الآليات، فالقوات المسلحة والقوات الجوية، تقوم بواجبها بشكل جيد، مؤكدًا أنه يثق تمامًا، أن الشعب الليبي يثق في كل التدابير التي تتخذها القوات المسلحة.

وعن سبب الانسحاب من بعض المناطق في طرابلس، وجه المتحدث العسكري للجيش الليبي، حديثة للشعب: "هذه المعركة تحتاج لعلوم عسكرية، وأسرار عسكرية، ومناهج عسكرية، فلا تسألوا عن أشياء قد لا تفهم بشكل جيد، الميليشيات قد تأخذها بشكل أخر، ولكن نعمل ذلك من أجلكم، وضمان راحة وهناء وأمن وأمان الشعب الليبي، وسنرد بقوة على أي خرق أو تهديد أمني لقواتنا المسلحة والمواطنين".