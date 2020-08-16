أحد سكان عقار قصر النيل المنهار: المبنى حاصل على شهادة جودة

قال أحمد طه، أحد سكان عقار قصر النيل المنهار، إن العقار قد حصل على شهادة من "التنسيق الحضاري" وذلك اعترافا من الحكومة بأن العقار جيد ويصلح للسكن حتى استخرجوا له تلك الشهادة.

وأضاف "طه" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن عددا من الأشخاص الذين قاموا بإيجار وامتلاك الأدوار الأولى من العقار هدموا الجدران الرئيسية الخاصة بالعقار، ومع إبلاغ مسؤول العقار لم يتخذ أي إجراءات بخصوص ذلك الشأن، موضحا أن شقته لم تتضرر ولا يجوز له الصعود لأخذ أشيائه من منزله بالعقار المنهار: "محدش متعاون معايا".

وأكد أن العمارة تم إنشاؤها عبر جناحين، والجناح الذي يسكن به تضرره قليل وليس بالكثير، وكل ما يريده هو استلام أوراقه وأشيائه دون استلام العفش الموجود بالشقة.