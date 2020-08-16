طقس اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأحد وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

كما أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أقصى الغرب.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وسواحل عسير وجازان.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان وعسير.