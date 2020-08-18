أصابه بشلل رباعي.. طفل "الفرن" ضحية زميله بأسوان: عايز حقي

أغلق العشرات من أهالي قرية سلوا بحري التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء أمس، فرن آلي شهد واقعة تعدي عامل بالفرن يدعى (سيد.ف.م)، 35 سنة، على طفل- زميله- بإن ألقاه داخل إناء العجين الكهربائي، ما أسفر عن تعرض الطفل لشلل رباعي.

وروى الطفل محمد مصطفى شحات الجندي، من داخل قسم العظام بمستشفى أسوان الجامعي، وقائع ما حدث له لـ"الوطن"، قائلا: "والدي طلّق والدتي وأنا أعمل لكسب قوت يومنا ومساعدة أمي، فمنذ 3 سنوات وأنا أعمل في وقت الإجازة الدراسية".

وأكمل: "منذ نحو شهر عملت في مخبز عيش (فينو) برفقة جاري (سيد.ف.م)، 35 سنة، مقيم بقرية سلوا، فهو الذي يبيع في الفرن وكل فترة يضايقني، وفي الأسبوع الماضي أدخلني الفرن أوقد النار، لولا أن تدخل زبون وأخرجني في آخر لحظة".

وتابع: "منذ أيام قليلة كنت في الفرن وفي منتصف الليل بدأ (سيد) في الهزار (الثقيل) ونهرته، وأثناء المشادة الكلامية حملني ورماني بداخل إناء كهربائي لعجن الخبز، وشغله وتركني وخرج".

وأكمل: "في هذه اللحظات لم أستطع سوى أن أصرخ بأعلى صوتي، وجدت عظامي تتكسر ولم أقوى على الحركة، فهرع بعض الجيران عليّ وحملوني بسرعة بسيارة وأسرعوا بي إلى المستشفى، (أنا مش عايز غير حقي)".

وتبين من تقرير الكشف الطبي على الطفل، الصادر من المستشفى إصابته بشلل رباعي نتيجة خلع الفقرتين السادسة والسابعة العنقية، مع إصابة بالغة بالحبل الشوكي وكسر بعظمة الترقوة اليمنى وعظمة لوحة الكتف الأيسر".

جرى إلقاء القبض على المتهم مرتكب الواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتجديد له 15 يوما أخرى.