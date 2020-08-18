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محمود مسلم

اعتماد 30 عقد تقنين لحالات وضع يد في أبورديس

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حماده الشوادفي
04:09 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
توقيع العقود

توقيع العقود

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 3 عقود تقنين وضع اليد بمدينة أبورديس بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس.

كما اعتمد المحافظ 11 حالة تصالح من حالات مخالفات البناء، وفقًا للقانون 17 لسنة 2019.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن إجمالي عقود تقنين الأوضاع التي جرى تحريرها بالمدينة 30 عقدا، بعد موافقة جهاز تنمية سيناء.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى إجراء قرعة علنية، لتوزيع 41 وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي الجديد بالمدينة.

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