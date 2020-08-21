اعتماد نتيجة الفرقة النهائية بـ"صيدلة سوهاج" بنسبة نجاح 97.9%؜

اعتمد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، نتيجة امتحانات الفرقة الخامسة والنهائية بكلية الصيدلة للعام الدراسي 2019- 2020.

وقال "عزيز"، إن 386 طالبا أدوا الامتحانات هذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 97.9%؜، موجهاً التهنئة للخريجين وأولياء الامور بالنجاح بعد أعوام من الجد والاجتهاد.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي، القائم بعمل عميد الكلية، إن 106 طلاب حصلوا على تقدير عام امتياز، وحصل 203 طلاب على تقدير جيد جدا، إلى جانب 69 طالبا حصلوا على تقدير عام جيد.