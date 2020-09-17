الإحصاء: 3.3  ٪ إنخفاض في عدد المواليد عام 2019        

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 17 / 9 / 2020 النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019 ومن أهم المؤشرات بالنشرة ما يلي: 2.3 مليون مولود خلال عام 2019 ·

بلغ عدد المواليد 2304832 عام 2019 مقابل 2382362 عام 2018 بانخفاض قدره 3.3 ٪ , كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 23.3 في الالف عام 2019 مقــــابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاص قدره 1.2 في الألف .

ثبات نسبة النوع عند الميلاد (105 ذكر لكل 100 أنثى)

بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2019 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2018.· بلغ عدد المواليد الذكـور 1179033 عام 2019مقـابل 1219500 عــام 2018 بنسبة إنخفـاض قدرها 3.3 ٪ .· بلغ عـدد المـواليد الإنـاث 1125799عام 2019 مقـابل 1162862عــام 2018 بنسبة إنخفـاض قدرها 3.2 ٪ . 6 % إنخفاض في أعداد مواليد الريف عام 2019 عن عام 2018·

· بلغ عدد مواليد الحضر 1240549 عام 2019 مقابل 1249969 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.8 ٪ .· بلغ عدد مواليد الريف 1064283 عام 2019 مقابل 1132393 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 ٪ .· بلغ معدل المواليد بالحضر 29.3 في الألـف عام 2019 مقابل 30.2 في الألـف عام 2018.· بلغ معدل المواليد بالريف 18.8 في الألـف عام 2019 مقابل 20.3 في الألـف عام 2018.

محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد ( 211089 مولوداً )

· جاءت محافظة القـــاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد وقد بلـــغ عدد المـــواليد بها 211089 عام 2019 مقابل 221264 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪ .· جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد حيث بلغ عدد المـــواليد بها 2824 عام 2019 مقابل 3023 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.6 ٪.· سجلت محافظــة مطــروح أعلى معــدل للموالـيد عـام 2019 حيث بلـــغ 49.1 في الألف مقــابل 51.8 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 2.7 في الألف .· سجلت محافظــة بور سعيد أقــل معــدل للموالــيد حيث بلغ 16.2 في الألف عــام 2019 مقــابل 16.9 في الألف عام 2018 بانحفاض قدره 0.7 في الألف. · 0.1 إنخفاض في معدل الإنـجاب الكلي عام 2019

· يمثل معدل الإنـجاب الكلي عدد الأطفال الذى تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنـجابية وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019 مقابل 3.1 طفل لكل سيدة عام 2018 . 570 ألف حالة وفاة بلغ عـدد الوفيات 570580 عام 2019 مقابل 560308 عام 2018 بنسبة إرتفاع قدرها 1.8٪ كمــا بلغ معدل الوفيات 5.8 في الألف عام 2019 وهو نفس المعدل عام 2018.

54.7 ٪ نسبة وفيات الذكور لإجمالى عدد الوفيات

· بلغ عـــــدد وفيات الذكور 312105 عام 2019 مقابل 306971 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7٪ .· بلغ عــدد وفيات الإناث 258475 عام 2019 مقابل 253337 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2 ٪ .· بلغت نسبة وفيات الذكور54.7 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 54.8 ٪ عام 2018.· بلغت نسبة وفيات الإناث 45.3 ٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 45.2 ٪ عام 2018. 1.9 % إنخفاض في أعداد وفيات الريف عام 2019 عن عام 2018·

· بلغ عدد وفيـــات الحضر 351475 عام 2019 مقابل 336983 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 ٪ .· بلغ عدد وفيات الريف 219105 عـــام 2019 مقابل 223325 بنسبة انخفاض قدرها 1.9 ٪ .· بلغ معدل الوفيات بالحضر 8.3 في الألـف عام 2019 مقابل 8.1 في الألـف عام 2018.· بلغ معدل الوفيات بالريف 3.9 في الألـف عام 2019 مقابل 4.0 في الألـف عام 2018. محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد الوفيات (91358 حالـة وفـاة )

· جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عـدد الوفيات وقد بلـــغ عدد الوفيات بها 91358 عام 2019 مقابل 88938 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7 ٪ كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات حيث بلغ 9.3 في الألـف عام 2019 مقابل 9.2 في الألـف عام 2018. · جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد الوفيات حيث بلغ 770 عام 2019مقابل687 حـالة وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1 ٪ . · سجلت محافظة شمال سيناء أقل معــدل وفيــات حيث بلــغ 3.7 في الألـف عام 2019 مقابل 3.8 في الألـف عام 2018.

1.5 ٪ إنخفاض في أعداد وفيات الأطفال الرضع عام 2019

· بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 36173 عام 2019 مقابل 36734 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 في الألـف عام 2019. مقابل 15.4 في الألـف عام 2018 .· بلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 46956 عام 2019 مقابل 47654 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪ وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20.4 في الألـف عام 2019 مقابل 20.0 في الألـف عام 2018. (88 ألف نسمة) إنخفاض في أعداد الزيادة الطبيعية خلال عام 2019

· انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1822054 نسمة عام 2018 إلى 1734252 نسمة عام 2019 بانخفاض قدره 88 ألف نسمة.· انخفــض معـــــدل الزيـــــادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) مـــــن 18.7 في الألـف خــلال عــام 2018 إلى 17.5 في الألـف خلال عام 2019 بانخفاض قدره 1.2 لكل ألف من السكان .