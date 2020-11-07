صور.. ناخبو الدقهلية يتوافدون بـ"الكمامة".. والمحافظ: لا شكاوى حتى الآن

توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بالدقهلية، وسط التزام تام بارتداء الكمامات ومنع التزاحم علي الأبواب، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين.

وتأخر فتح بعض اللجان في حوالي 60 لجنة انتخابية من بين 1426 لجنة، لتأخر وصول القضاة خاصة في اللجان البعيدة بمراكز ميت غمر والمطرية والمنزلة ودكرنس وبلقاس، وذلك لوقت قصير لم يتعد نصف ساعة، وسرعان ما بدأت في استقبال الناخبين.

وشهدت لجان مدينة المنصورة خاصة المجمع الانتخابي للجان في شارع كلية الآداب توافد الناخبين بكثافة وجري توزيع الكمامات علي المواطنين، والمطهرات.

وساعدت قوات تأمين اللجان من الخارج، والتابعين لمديرية أمن الدقهلية، في تنظيم عمليات دخول الناخبين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ونشرت مديرية أمن الدقهلية سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بالقرب من اللجان، وكذلك مديرية الصحة نشرت الفرق الطبية وسيارات الإسعاف بالقرب من اللجان.

وفي سياق متصل اجتمع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأعضاء غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بديوان عام المحافظة ، بحضور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية ، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد.

وقال الدكتور أيمن مختار، إن غرفة العمليات الرئيسية جري تشكيلها من أعضاء من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وقطاعات المرافق، ومرفق الإسعاف والحماية المدنية ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة، ويجري التواصل باستمرار مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، للمتابعة على مدار الساعة لسير عملية الانتخابات، وسرعة التعامل الفوري مع أي مستجدات طارئة باي من اللجان بنطاق المحافظة.

وأضاف ، في بيان صحفي، أن هناك تنسيق وتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، مشيرًا الى تشكيل غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقام المحافظ بتفقد اللجان الانتخابات وبدء عمليات التصويت، يرافقه هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام الانتخابات بلجان المحافظة والتنفيذ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد "مختار" أن المحافظة استعدت لهذا اليوم منذ 10 أيام من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات تمت من مديرية الصحة والطب البيطري، والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من الموجة الثانية لفيروس كورونا، قائلًا: "بإذن الله تعدي علي خير" ولم نتلقى أي شكاوى أو رصد أي مخالفات تعيق سير العملية الانتخابية.

وتقع محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدًا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتان.

ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الدقهلية 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.