أمين عام «مصنعي السيارات»: «مفيش عربيات هتشتغل بالبنزين في 2040»

نفى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، كل ما يثار من أقاويل بشأن تأثير الغاز الطبيعي، على محرك السيارات، داعيا الجميع للبدء في تحويل سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، لأن العالم كله يسير حاليا نحو استخدام الطاقة النظيفة وفي 2040 لن يكون هناك سيارة تعمل على البنزين أو الديزل، موضحا أن كل السيارات التي تحتوي على محرك بنزين، من الممكن تحويلها إلى استخدام الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك بعض الاشتراطات يجب مراعاتها.

يشترط أن يكون المحرك سليما بنسبة لا تقل عن 70%

وأضاف «سعد»، خلال لقائه الأحد، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، أول هذه الاشتراطات، يجب أن يكون المحرك سليما يعمل بقوة 70% على الأقل، منبها أن عملية تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز، لا تعني أن السيارة لن تعمل بالبنزين بعد ذلك، وإنما تحويلها يتيح لها أن تعمل سواء بالغاز أو البنزين.

الشعب المصري لا يميل لتجربة كل ما هو حديث

وعلل أمين رابطة مصنعي السيارات، أن فكرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي، لا تلقى الإقبال المنتظر حتى الآن، بسبب طبيعة الشعب المصري، الذي يفضل أن يقدم على أي أمر بعد تجربته، وتحديد فوائده وأضراره بشكل دقيق، أما حب تجربة كل حديث بأنفسهم ليست متوفرة بالشعب.

وأشار إلى أنه يجب أن نبدأ في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حتى يتم إيجاد محركات تعمل بالكهرباء، خاصة أن الغاز الطبيعي أصبح متوفرا بشكل كبير في مصر، التي تحقق فائض 9 ملايين متر مكعب غاز طبيعي بشكل يومي.

استخدام الغاز الطبيعي يوفر على مالك السيارة 40% من ميزانية وقوده

وشدد على أنه بلغة الأرقام، استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين كوقود للسيارة، يوفر على مالكها 40% من الأموال التي يدفعها لتمويل سياراته بالبنزين، بمعنى إذا كان «يمول سيارته بـ 300 جنيه يوميا، فبالغاز سيدفع 180 جنيها فقط».