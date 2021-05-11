خصومات و«كاش باك».. تعرف على العروض البنكية للعملاء في عيد الفطر 2021

تتنافس العديد من البنوك المصرية لتقديم العديد من العروض المميزة، ممثلة في بعض الخصومات والتخفيضات ونظم التقسيط المُيسرة و«الكاش بك»، للعملاء، احتفالا معهم بـ عيد الفطر، الذي يهل علينا خلال أيام قليلة، بهدف تشجيع عملائها على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة.

وترصد «الوطن» العروض البنكية للعملاء في عيد الفطر، على النحو التالي:

بنك QNB الأهلي

يمنحك بنك QNB الأهلي خصما 15% في جميع مطاعم فندق ومركب Four Seasons First Residence، واحصل على ذلك عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي البلاتينية وإينفنت والورلد اليت.

بنك تنمية الصادرات

وأعلن بنك تنمية الصادرات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أنه يمكن الحصول على 50% كاش باك، عند استخدام بطاقتك الائتمانية من البنك المصري لتنمية الصادرات EBE في جميع متاجر الحلويات، على أن تجري إضافة مبلغ الكاش باك في نهاية شهر يونيو 2021.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن خصومات مميزة بنسبة تصل إلى 40% لدى أكثر من 15 منصة ومحلات تجارية عند استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنك.

البنك التجاري الدولي CIB

كما أعلن بنك CIB، أنّه خلال فترة العيد، يمكن شراء كل احتياجاتك بنقاط BONUS واستبدالها من خلال عدد من النقاط والمتاجر، إذ تتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم قسيمة الشراء الإلكترونية، ثم قم باستخدام رقم قسيمة الشراء الإلكترونية عند الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بهم، لتتلقى رسالة أخرى تؤكد إتمام عملية الشراء باستخدام القسيمة.

بنك عودة

وأعلن بنك عودة، عن عروض عيد الفطر، التي تستمر أيضًا طوال فصل الصيف خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، إذ يمكنك الحصول على كاش باك، عند استخدام بطاقات بنك عودة الائتمانية، على النحو التالي:

- %5 على مشترياتك من السوبرماركت بحد أقصى 250 جنيهًا.

- %6 على المطاعم والكافيهات بحد أقصى 250 جنيهًا.

- %7 على البنزين بحد أقصى 250 جنيهًا.