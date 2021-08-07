بأيادٍ مصرية شابة.. تفاصيل قاعة «الدراما الخضراء» بمدينة الفنون

قال المهندس أحمد الدالي، المشرف على مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ مدينة الفنون، تحتوي على قاعة لـ«الدراما الخضراء»، مشهورة بأعمدة خضراء، مع رسم مميز على الأسقف، ومُزينة بثُريّا خضراء، «كل قاعة لها طابع معين».

وأضاف «الدالي»، خلال لقاء ببرنامح «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أنّ الرسومات في القاعة رُسمت بأيادٍ مصرية، تحديدًا بواسطة إحدى الفنانات التشكيليات، «الرسم واخد نمط الدراما عشان يبهر المشاهدين».

وأوضح أن مدينة الفنون تعد صرح أثري، والرخام المستخدم في القاعات مصري ومستورد، «الحاجات المميزة مستوردة، نظرا لأن المدينة ستكون منبع للثقافات والفنون، فلازم يبقى فيه دمج بين ثقافات العالم جميعها»، لافتا أن كل قاعة لها الحائط الرخامي الخاص به.

وأشار إلى أنّ عدد العمال والمهندسين العاملين في مدينة الفنون عند بداية المشروع، 13 ألف عامل ومهندس، وكان العمل يسير طوال الـ24 ساعة، بينما حاليا ومع نهاية المشروع، وصل العدد بين 5 لـ6 آلاف عامل ومهندس.

ولفت إلى أن 70% من العاملين في المشروع من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 25 لـ45 عاما، «الخبرة بتتنقل للشباب من المهندسين الكبار»، وبالنسبة للشركات العاملة فستكون مفاجأة في يوم الافتتاح.