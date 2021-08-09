بعد استجابة الرئيس.. مستشفى أبو كبير تستقبل «مريم» تمهيدا لنقلها لمعهد ناصر

كشفت «جيهان حسيني غريب»، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «نزلة العرين»، التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، عن أن أحد المسؤولين بمديرية الصحة أخبرها أنه سيتم نقل طفلتها «مريم» إلى مستشفى أبو كبير المركزي، تمهيداً لنقلها إلى معهد ناصر بالقاهرة، لعلاجها من تساقط الشعر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت والدة الفلة «مريم» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته لمناشدتها بعلاج ابنتها من مرض تساقط الشعر، الذي يعرضها للتنمر وسوء حالتها النفسية، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا وابنتي شعرنا بسعادة كبيرة فور تلقينا اتصال هاتفي من أحد المسؤولين يخبرنا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب إلى استغاثتنا لعلاج ابنتي مريم».

وتابعت الأم بقولها: «الحمد لله كثيراً، نحمد ربنا على كل حال، وبأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يكرمه ويسعده زي ما دخل الفرحة على قلوبنا»، وأضافت: «الرئيس فعلاً أب وأخ لنا، وحاسس بمشاكلنا»، وتابعت: «منذ 6 سنوات وأنا أتردد على المستشفيات وعيادات الأطباء بحثاً عن علاج لها، دون جدوى، ثم ناشدت الرئيس لعلاجها، وجاءت الاستجابة بشكل أسرع مما نتوقع».

وكانت الإعلامية عزة مصطفى قد أعلنت عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة مريم، التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس، وتعاني التنمر من قبل أقرانها.