درجات الحرارة اليوم الاثنين 4-10-2021 في مصر: الصغرى تسجل 20 مئوية

أعلنت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية في بيان لها، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

ترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى حالة الطقس المتوقعة، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 23

وادي النطرون 27 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.