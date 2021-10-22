تعرف على أقصى حد من الأموال المسموح باصطحابها أثناء السفر

نشرت شركة ميناء القاهرة الجوي، عبر موقعها الرسمي، إرشادات خاصة بالإجراءات الجمركية في المطار بالنسبة للمسافرين، بشأن حدود الأموال المسموح باصطحابها في المطار، فضلًا عن سياسات المسموحات والممنوعات، وما يجوز حمله وما لا يجوز حمله من قِبل المسافرين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الإجراءات الجمركية التي أعلنتها الشركة بالنسبة للقادمين والمغادرين من وإلى مصر على النحو التالي:

القادمين إلى مصر «مصريين وغير مصريين»

- لا توجد أي قيود على إدخال الراكب أي نقود أجنبية عند وصوله للبلاد شرط الإفصاح عمّا يتجاوز 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلي بحدود 5 آلاف جنيه مصري.

- يُمنع جلب أي بذور أو شتلات زراعية منعًا لنقل الآفات وفي تلك الحالة يتم إعدامها عن طريق الحجر الزراعي.

- الإفصاح لمأمور الجمرك حال حيازة متعلقات تخضع للتحصيل الجمركي.

المغادرون من مصر «مصريون وأجانب»

- الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي هو 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ شرط أن يكون أفصح عنها عند الوصول، ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

- ممنوع حيازة أدوية أو أجهزة إلكترونية تتعدى الاستخدام الشخصي.

المسموحات والممنوعات أثناء السفر

- يمنع الراكب من اصطحاب أي سوائل قابلة للاشتعال والزئبق وجميع البطاريات الجافة والسائلة والأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات ليثيوم مثل «أجهزة الحاسب الآلي / الكاميرات / بطاريات السيارات / أجهزة الإنارة» ما عدا الموبايل الشخصي.

- ممنوع اصطحاب أي مجمدات بداخل حقائب السفر وأي نوع من السوائل يزيد حجمه عن 100 مل، وذلك ما عدا السوائل المشتراة من الأسواق الحرة الموجودة داخل المطار، شرط أن تكون مغلقة، ووجود إيصال شراء من السوق الحرة وذلك لضمان مصدرها وسلامتها على الركاب والطائرة.

- يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي نوع من الأدوية المخدرة والمجدولة من وزارة الصحة حرصًا على صحة وسلامة الركاب.