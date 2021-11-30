اعرف مواعيد صرف مرتب شهر ديسمبر الخاص بك «لو قبضك خلص»

ينتظر الكثير من المواطنين، خصوصا الموظفين العاملين في الدولة، مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم، وذلك حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وسداد الفواتير المطلوبة منهم مثل الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت، فبمجرد أن يتم صرف المرتب، يبدأون في البحث عن مواعيد صرف المرتبات الخاصة بهم في الشهر الجديد، وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة الخاصة بشهر ديسمبر لعام 2021، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للموظفين العاملين في الدولة، وفق ما أعلنته وزارة المالية، والتي جاءت كالتالي:

الأربعاء الموافق 22 ديسمبر

حددت الوزارة، عدد من الفئات التي يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر لها وتتمثل في «وزارة الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الداخلية، الثقافة، الآثار، الاوقاف، الطيران المدني، السياحة، البترول».

الخميس الموافق 23 ديسمبر

كما حددت الوزارة عدد من الجهات التي يتم صرف المرتبات لها في ذلك اليوم وتتضمن «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، الطاقة المتجددة، التخطيط والمتابعة الاقتصادية، الهيئة العامة للاستثمار، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الشباب والرياضة، المالية، الري والموارد المائية».

الأحد الموافق 26 ديسمبر

ويجري صرف مرتبات شهر ديسمبر لعدد من الفئات والهيئات وهي «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، التنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، الرقابة الإدارية، الرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا».

الاثنين والثلاثاء الموافق 27 و28 ديسمبر

وحددت وزارة المالية يومي الاثنين والثلاثاء، لصرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة في مختلف الجهات الأخرى، كما يجري إتاحة الفرصة للموظفين الذين لم يصرفوا المرتب الشهري الخاص بهم في موعدهم.