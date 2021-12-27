أغنية «تيجي نتراهن» لتامر عاشور تحقق نصف مليون مشاهدة في ساعات

طرح الفنان «تامر عاشور»، أمس، أولى أغنيات ألبومه الجديد التي تحمل عنوان «تيجي نتراهن»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات «عليم»، وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري.

وحققت أغنية «تيجي نتراهن»، لتامر عاشور نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر اليوتيوب، كما حصدت نصف مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها.

تامر عاشور يحيي حفلا ضخما في السعودية

وكان الفنان تامر عاشور، أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض 2021، وقدم خلال الحفل باقة من أروع أغانيه التي تفاعل معها الجمهور السعودي.

تامر عاشور يكشف عن تغيرات ألبومه الجديد

وكشف تامر عاشور مؤخرًا خلال بيان صحفي له، أنّ الألبوم الجديد المقرر طرح أغنياته الفترة المقبلة سوف يشهد تغييرات ملحوظة سواء عن طريق الكلمات أو اللون الغنائي، كما يتعاون «عاشور»، مع عدد من الشعراء والمؤلفين أبرزهم: «مالكي، جمال الخولي، حسام سعيد، هشام صادق، أدهم معتز ومن الملحنين تامر علي، مدين، عمرو الشاذلي، محمود أنور، سامح كريم، مايكل رامي ومحمدي».

كلمات أغنية تيجي نتراهن

وتقول كلمات الأغنية:

تيجي نتراهن

إنّ هيجى اليوم وتقولى أن انتى ندمتى

وانّ الدنيا هتخليكى تعرفى قيمتى

حاولى تلاقى

من دلوقتى ليومها كلام

اعملى بس حساب قدّام

انا حذّرتِك ابقي افتكري

انِّك صمّمتى

تيجى نتراهن.. انّك راجعه

وان ساعتها مش هتلاقى حِجَج تقوليها

وانّى هدوّر وشّى يوميها

علشان ازوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه عينى فعينِك

مش متضايقة إنّى خلاص مش هبقى معاكى

بالذّات لما لقيتى أن انا بسهوله انساكى

اه سايباني

لكن عارفه بتخسرى مين

طب كان ليه بقى دمع العين

لو فعلًا مبقاش في ليّا حنين جوّاكى

تيجى نتراهن.. انّك راجعه

وأن ساعتها مش هتلاقى حِجَج تقوليها

وانّى هدوّر وشّى يوميها

علشان ازوّد على أوجاعِك مليون وجْعَه