انقلاب «ميكروباص» في ترعة بأسيوط وسقوط ضحايا

أصيب تسعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بمركز البداري في محافظة أسيوط، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار انتشال السيارة من الترعة.

فريق من المباحث ينتقل إلى موقع الحادث

وتلقى اللواء عمر السويف مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بدائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالترعة قبل كوبري القارب بنحو 50 مترا دائرة مركز البداري.

أسماء المصابين

نجم عن الحادث إصابة كل من: حمادة رجب عبدالعليم 28 سنة- مديحة محمد أحمد 45 سنة مقيمة بالبداري- محمد كامل إسماعيل 15 سنة البداري- كريمة ثروت حمدي 20 سنة مقيم بالبداري- هاجر كامل إسماعيل 19 سنة مقيمة بالبداري- محمد همام عيسى 21 سنة مقيم بالبداري- نزيه مهني عجايبي 43 سنة مقيم بالبداري- مايكل نزيه مهني 7 سنوات مقيم بالبداري- محمد أحمد إبراهيم 20 سنة مقيم بالبداري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مقيم بالبداري ومستشفى أسيوط الجامعي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الإجراءات القانونية.

حوادث طرق عديدة شهدتها أسيوط بسبب الطقس السيئ

وشهدت محافظة أسيوط اليوم عددا من الحوادث نتيجة لموجة الطقس السيئ، منها مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارتين، أمام مسجد الأنوار المحمدية بحري البلد بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما لقت عجوز مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بطريق «أسيوط- البداري»، عند مدخل قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وجارٍ التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي تحت تصرف النيابة.