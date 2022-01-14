«زومبا وإيمي».. روبوتات التأمين الطبي في منتدى الشباب: بنصور المخالف

قالت الروبوت إيمي، المشتركة في منتدى شباب العالم، إنها ترسل أسماء مخالفي الإجراءات الاحترازية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، إلى اللجنة المنظمة، مرفقة بصورهم، مشيرةً إلى أنها كانت تقوم على تنظيم عمل المنتدى، كما تقوم بتوعية المشاركين بأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

الروبوت زومبا

أما الروبوت زومبا، فقال خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، فأكد على أنه يمكنه قياس درجة حرارة البشر، كإجراء احترازي ضد كورونا، موضحًا لمراسل البرنامج كريم بيبرس أنّ درجة حراراته 35.6 درجة مئوية، وهو ما يعني أنه في حالة صحية جيدة.

اختتام فعاليات منتدى شباب العالم

واختتمت فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى من الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، حيث أُقيم الحفل الختامي، في النصب التذكاري لإحياء الإنسانية «الميموريال»، الذي افتتحه رئيس الجمهورية ضمن فعاليات النسخة الثانية قبل 3 أعوام.

واجتمع 195 فنانا يمثلون 195 دولة مختلفة على أرض مصر، من أجل نحت نصب تذكاري للقلوب البشرية، حتى يقوموا بإعادة إحياء الإنسانية التي يسعى إليها البشر.

وشهد الحفل عرض مقطع فيديو لخّص الفعاليات المنتدى، كما استمتع الحضور بمشاهدة عرض «سكاي دايف» زين سماء «الميموريال» وعرض 3 أفلام تعبر عن قيم السلام والحوار «فيلم القلوب»، وفيلم آخر عن مشروع النصب التذكاري للإنسانية، كما قُدمت فقرة غنائية بمصاحبة فرقة الدرون شو.