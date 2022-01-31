قواعد التحويل بالجامعات الخاصة قبل فتح باب التقديم.. اجتياز الحد الأدنى

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، شروط التحويل التي أقرها مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة بحضور عدد من رؤساء الجامعات في اجتماعهم الماضي، والتي من المنتظر موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها.

كما أوضحت المصادر لـ«الوطن»، موعد فتح التقديم بالجامعات الخاصة على الأماكن الشاغرة والمتبقية التي تقدر بـ19600 مكان شاغر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة.

الجامعات الخاصة: قضاء عام كامل بالجامعة المحول منها شرط التحويل لجامعة أخرى

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أبرز شروط التحويل الجديدة هو أن يقضي الطالب الراغب في التحويل سنة كاملة في الكلية التي يرغب التحويل منها، وأن يكون مجتازاً للحد الأدنى للكلية المحول إليها وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وأن يكون مسدداً للمصروفات الدراسية للكلية المحول منها، فضلاً عن أنه يجب أن يكون محققاً ومجتازاً لشروط الالتحاق بالجامعة المحول إليها كاجتياز اللغة والمهارات.

الجامعات الخاصة: على الطالب الراغب في التحويل اجتياز الحد الأدنى بالكلية المحول لها

وتابعت المصادر، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة السبت المقبل، مؤكدة أنه جرى الاستعداد على أكمل وجه لفتح وإتاحة الموقع الإلكتروني أمام الطلاب للتسجيل.

وتابعت، أن عملية الاختيار للطلاب تكون عشوائية من قبل السيسيتم وفقاً لعدد من القواعد والاشتراطات، أبرزها الاختيار وفقاً لمجموع الطالب في الثانوية العامة والأعداد المقررة لكل كلية، لافتة إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة في عمليات القبول والتسجيل.