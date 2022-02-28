الإعدام لـ6 متهمين خطفوا وقتلوا طفلا في عام 2011 بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 6 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، لقيامهم باختطاف طفل واحتجازه وإلقائه حيا بمصرف المحيط بمركز سمالوط شمال المحافظة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بقصد طلب الفدية من أسرته.

وأحالت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدام المتهمين شنقا حتي الموت، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

المتهمون بينهم طالب وعامل زراعي

وضمت قائمة المتهمين المعاقبين بالإعدام شنقا كل من «محمود. ا. م»، 31 سنة، صاحب مكتب سيارات ومقيم الجيزة، و«محمود. ر. ع»، 38 سنة، مقيم بمركز المنيا، و«مينا. ص. ي»، 28 سنة، حاصل على دبلوم مقيم بمركز المنيا، و«محمد. م. ع»، 29 سنة، عامل زراعي مقيم بمركز سمالوط، و«عبدالظاهر. ع. ع»، 18 سنة، طالب، ومقيم بمركز سمالوط.

المشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين شاركا في الجريمة

كما قضت المحكمة في ذات القضية بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين اللذان شاركا في الجريمة وهما «أيمن. ث. ر»، 29 سنة، ومتهم آخر حاصل على دبلوم ومقيم بمدينة المنيا.

وترجع أحداث القضية رقم 12725 لسنة 2012، المقيدة برقم 684 لسنة 2012 كلي شمال المنيا، بقيام المتهمين الـ8 خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2011، بدائرة مركز سمالوط في المنيا، بخطف واحتجاز وقتل الطفل «محمود. م. م. ف» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وما إن ظفروا به حتى كبلوه وأوثقوه بالحبال واقتادوه عنوه معصوب العينين، وألقوة بمصرف المحيط حتي أيقنوا غرقه قاصدين من ذلك قتله للمطالبة بفدية من أسرته.