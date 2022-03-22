رجال الأعمال المصريين والألمان يبحثون زيادة الاستثمارات المشتركة

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءات ثنائية مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الذي يزور القاهرة حاليا، والتقي الوفد الألماني عددا من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين؛ لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات معدات حفر الأنفاق ومعالجة المخلفات والمستلزمات والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكرير ونقل وتخزين وتوزيع منتجات الطاقة وبناء المساكن منخفضة التكلفة والبنوك والتمويل والطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الوقود الأخضر، وأنظمة الامن والأمان والجودة، والاستشارات الهندسية في مجال السكك الحديدية، وأنظمة الضخ والدراسات والبحوث والتعليم والتحكيم.

الاستشارات القانونية والاقتصادية

وبحث الجانبان أيضاً التعاون في الاستشارات القانونية والاقتصادية والرادارات وأنظمة الاستشعار والكاميرات للاستخدام المدني والعسكري وتصنيع البلاستيك والبولي إيثيلين، وبرامج وأنظمة التحول الرقمي.

بروتوكول تعاون مع رئيس المؤسسة الالمانية

ووقع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بروتوكول تعاون مع رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط، لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتنظيم اللقاءات بين الجانبين وسبل دعم وتطوير التعاون والشراكة بين الجانبين.

العمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن هناك الكثير من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار المشترك، مؤكدًا أهمية استمرار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر، وتأكيد أهمية العمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري لمواجهة التحديات.

من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط أهمية مصر كدولة مؤهلة للريادة الاقتصادية في أفريقيا، مشيرا إلى أن الوفد الألماني يعمل بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين لإتاحة الفرص أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.

وأوضح أنه سعيد بتوقيع الاتفاقية مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وأن الفترة المقبلة سيتم ترتيب العديد من اللقاءات لتوفير فرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الألمانية والمصرية في العديد من المجالات.