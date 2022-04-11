مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ضمن 10 بمحافظات الجمهورية

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، جيهان يعقوب، مسؤول مشروع قوى عاملة مصر (Egypt Work Force)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة متنوعة من الكيانات المعنية في القطاعين العام والخاص، لإنشاء 10 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، لتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ولتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، على أن تكون إحدى هذه المدارس في محافظة المنيا.

تسويق للخدمات المالية وقبول الحاصلين علي الإعدادية

أعلن وكيل وزارة التعليم بالمنيا، خلال اللقاء، الذي حضره صفوت جارح، وكيل المديرية، ومحمد أبو العيون، مدير عام الشؤون التنفيذية، أن مدرسة «مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية»، ستكون متخصصة في التسويق للخدمات المالية، وستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وتتميز المدرسة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز، وتضم معامل للابتكار، وتطبق الأنظمة الرقمية، باعتبار أنها مدرسة ذكية، توفر خدمات الانتقال إلى سوق العمل، كما تمنح الطالب فرصة تدريب عملي داخل المدرسة أثناء الدراسة.

مدرسة خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية

كما تمنح الطالب شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشريك الصناعي «مصر للتأمين»، كما أنها تُعد مدرسة خضراء صديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق نظام إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.

وأوضح «الرشيدي» أن المدرسة ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي المقبل 2022/ 2023 اعتباراً من شهر سبتمبر، وستقبل أوراق الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والراغبين في التقدم إليها سيقدمون أوراقهم خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.