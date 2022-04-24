السجن 7 سنوات لقاتل الطالب أمجد الرفاعي.. دفعه من القطار

أصدرت اليوم، محكمة جنايات المحلة، الدائرة الرابعة، حكمها ضد المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي، بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بعد أن دفعه من قطار المحلة - المنصورة، بهدف سرقة هاتفه المحمول.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين محمد الغريب، وأحمد زكريا، وبحضور المتهم، قررت سجن المتهم 7 سنوات، بعد أن قام بدفع المجني عليه من باب الركاب لإحدى القطارات، بقصد سرقة هاتفه المحمول وهو ما تسبب في سقوطه من قطار المنصورة المحلة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ بسقوط طالب تحت عجلات القطار بالقرب من محطة خلف بدائرة المركز، وتبين من التحريات أنه طالب يدعى أمجد أحمد، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، وتعرض إلى حادث سرقة للموبايل الخاص به بالإكراه وعندما حاول مقاومة الجاني قام بدفعه خارج القطار، مما نتج عنه بتر في اليد والقدم، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

القتل العمد

قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المحلة، بتهمة القتل العمد بغير سبق الإصرار أو الترصد بأن استقل قطار المحلة - المنصورة الذي يستقله المجني عليه، وقام بجذب الهاتف الخلوي الخاص به من يده، فانتبه الأخير له، وتشبث به للحيلولة دون سرقته فقام بدفعه من عربة القطار قاصدا قتله فسقط المجني عليه أسفل القطار حال سيره، فحدثث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.