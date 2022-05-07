أهل الفن في 24 ساعة.. حفل زفاف ووعكات صحية

كثير من الأحداث الفنية شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين حدث مفرح، حفل زفاف وأحداث محزنة كتعرض عدد من المشاهير لوعكات صحية.

أول الأحداث الفنية التي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال الثنائي بسنت شوقي والفنان محمد فراج بحفل زفافهما، وذلك في أحد الشواطئ بسهل حشيش بمدينة الغردقة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مشاركتهما فرحتهما.

تفاعل الجمهور مع صور فراج وبسنت بحفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة مع ظهور الفنانة بسنت شوقي بأكثر من إطلالة لاقت إعجاب كثير من الجمهور.

ابن دينا يتعرض لوعكة صحية

ثاني الأخبار الفنية خلال الساعات الماضية، تعرض ابن الفنانة دينا لوعكة صحية وذلك أثناء تواجده في باريس، إذ قالت دينا في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن ابنها شعر بتعب فنقلته إلى المستشفي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية وهما في انتظار ظهور نتيجة التحليل للوقوف على الأسباب التي عرضته لوعكة صحية.

تعرض والد الفنان محسن منصور لوعكة صحية

ثالث الأخبار الفنية خلال الساعات الماضية تخص الفنان محسن منصور، الذي أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» تعرض والده لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، إذ شارك محسن جمهوره بصورة لوالده وكتب عليها «دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية الحالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي».