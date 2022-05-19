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سفير مصر بكندا يناقش مع مسؤول مقاطعة ساسكاتشوان فرص التعاون المشترك

كتب:

محمد حسن عامر
10:09 م | الخميس 19 مايو 2022
سفير مصر بكندا مع وزير زراعة مقاطعة ساسكاتشوان الكندية

سفير مصر بكندا مع وزير زراعة مقاطعة ساسكاتشوان الكندية

التقى أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، اليوم الخميس، مع ديفيد ماريت وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية.

يأتي ذلك في إطار تواصل السفارة المصرية في أوتاوا مع مختلف المقاطعات الكندية؛ لبحث مجالات التعاون المشتركة مع مصر، وفي مسعى يستهدف استشراف فُرص التعاون في مواجهة التحديات العالمية الخاصة بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الزراعية وتأثيرها على مصر.

تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي

وأشار السفير أبو زيد، في بيان، إلى أنه حرص على مناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية وتزامنها مع جائحة كورونا، على الأمن الغذائي العالمي والدول المستوردة للسلع الزراعية الاستراتيجية ومن ضمنها مصر، واستهدف اللقاء التعرف على قدرات المقاطعة وفرص تعاونها مع مصر في هذا المجال.

98٪؜ من إنتاج كندا من البيض

وكشف سفير مصر لدى كندا، أن وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان استعرض قدرات المقاطعة الكبيرة في مجالات إنتاج القمح الصلب وقمح الربيع عالي الجودة، وكذا قدراتها الكبيرة على مستوى كندا في إنتاج العدس والحمص والكانولا، فضلا عن امتلاكها 40٪؜ من إجمالى الأراضي القابلة للزراعة في كندا، و98٪؜ من إنتاج كندا من البيض، وهو الأمر دفع حكومة ساسكاتشوان إلى فتح مكاتب تجارية في أكثر من 7 دول أجنبية لتعزيز شراكاتها التجارية والزراعية مع هذه الدول.

وأضاف أنه ناقش مع الوزير الكندي مجالات التعاون المشتركة في البحوث الزراعية، والاستثمارات في مجال الزراعة، حيث وجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والشركات المصرية لزيارة المقاطعة؛ للتعرف عن قرب على ما يتوفر من فرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الإنتاج والتجارة في السلع الزراعية.

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