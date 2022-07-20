البرلمان السريلانكي ينتخب رانيل ويكريمسينغ رئيسا للبلاد

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل أن البرلمان السريلانكي انتخب رئيس الوزراء رئيسا للبلاد.

وتولى ورانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء في سريلانكا رئيس البلاد بالإنابة بعد هروب الرئيس السابق.

الرئيس الجديد يتولى الرئاسة حتى شهر نوفمبر 2024

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد مسؤولية سريلانكا حتى شهر نوفمبر 2024، وذلك على مدى المدة المتبقية من ولاية الرئيس الهارب غوتابايا راجابكسا.

وشهدت سريلانكا احتجاجات أكثر من 100 يوم من الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والبلاد مدينة بـ51 مليار دولار.

وتنافس على رئاسة سريلانكا 3 مرشحين،رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه و وزير التعليم الأسبق دولاس ألاهابيروما، وزعيم اليسا أنورا ديساناياكي.