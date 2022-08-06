الحاصلة على المركز الأول علمي علوم: «عملت اللي عليا.. ونفسي أكون دكتورة»

قالت ملك عبدالفتاح محمود، الحاصلة على المركز الأول علمي علوم بالثانوية العامة، إنها حتى الآن لم تصدق أنها ضمن الأوائل، مشيرة إلى أنها حصلت على مجموع 402 من 410، وهي من محافظة المنوفية.

ملك: كنت بعمل اللي عليا

وأضافت «محمود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها عندما التحقت بقسم العلمي علوم بالمرحلة الثانوية كانت تسعى للحصول على مجموع كبير حتى يتثنى لها الالتحاق بكلية الطب البشري، لتصبح طبيبة في المستقبل: «اللي صعب عليا كان صعب على زمايلي وعلى الدفعة، وكنت بعمل اللي عليا وأنظم وقتي، واللي جاي بتاع ربنا».

ملك: دخلت 3 ثانوي والموضوع كان يخوف في البداية

واستطردت الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة: «دخلت 3 ثانوي وكنت بصة على الدفعة اللي قبلي والنظام بتاعهم، والموضوع كان بيخوف في الأول، ومكنتش عارفه أفهم ولا أحفظ، ولما شوفنا نظام الأسئلة عرفنا أننا المفروض نحفظ ونفهم في نفس الوقت، والأحياء والجيولوجيا كانت أسئلتهم صعبة في الامتحانات».

وبين البكاء والسجود شكرًا، تنوعت ردود فعل أوائل الثانوية العامة 2022، فور إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء قائمة الأوائل، من بينهم الطالبة ملك عبد الفتاح محمود، الأولى على شعبة علمي علوم.