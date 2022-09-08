الإعلان عن وظيفة مدير الشئون الهندسية بمدينة شبرا الخيمة.. اعرف الشروط

أعلنت محافظة القليوبية عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، فتح باب التقدم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة، اعتبارًا من 8 سبتمبر الجاري ولمدة شهر.

«الوطن» تستعرض مهارات وشروط التقدم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة والتي تستمر لمدة شهر في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة

المهارات الأساسية والفنية لوظيفة مدير الشئون الهندسية بشبرا الخيمة

وحددت محافظة القليوبية مواصفات المهارات الأساسية والفنية المطلوبة لوظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة كالتالي:

- القيام بأعمال الإشراف على وظائف الإدارة.

- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط ومستندات التقدم لوظيفة مدير الشئون الهندسية بشبرا

وحددت محافظة القليوبية عبر بوابة الوظائف الحكومية شروط التقدم لوظيفة مدير عام الأغدارة العامه للشئون الهندسية بمدينة شبرا الخيمة كالتالي:

- الحصول على مؤهل هندسي عال تخصص مناسب لطبيعة العمل

- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التي لم يتم محوها والأجازات الخاصة التي منحت للمتقدمين على أن يكون معتمدا من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز.

- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

- خطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافاتها.

- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات.

- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

- 8 صور شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

- شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما اذا كان المتقدم محالا للتحقيق إمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية علي أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- تقديم أصل الملف و7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعالية ولن يلتفت إلي الغير مستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد الإعلان.

- بيانات الإعلان عن وظيفة مدير عام الشئون الهندسية بشبرا.

يجرى تقديم الملفات بمقر الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بديوان عام محافظة القليوبية بالدور الرابع، بنها - كورنيش النيل.