خبير سياحي: يجب الاهتمام بخدمات الطيران لاستقطاب الوفود الأجنبية

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إنه لابد من الاهتمام بمجال الطيران، لكي يتم الحفاظ على السياحة المستدامة بكافة الفصول، مشيرًا إلى أن مصر تفتقد لخطوط طيران «شيلي والبرازيل والاكوادور»، مضيفًا أن الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة، حيث أن الطيران الشارتر حقق إنجازًا كبيرًا بالفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الطيران الشارتر حقق طفرة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين لعودة السياحة الألمانية والإيطالية بالغردقة وشرم الشيخ، متابعًا أنه لابد أن يكون الطيران مباشرًا من الدول أو أن يتم بالشراكة مع تلك الدول.

القيادة السياسية اهتمت بالمؤتمرات

وأضاف الخبير السياحي، خلال حواره لبرنامج «صباح الورد» مع المذيعة سمر نعيم، عبر فضائية «TEN»، أنه لابد أن يكون الطيران مباشرًا من الدول أو أن يتم بالشراكة مع تلك الدول، متابعا أن القيادة السياسية اهتمت بالمؤتمرات، حيث إن هناك 5 أو 6 مؤتمرات تم عقدها في مصر خلال الفترة الماضية كمؤتمر منتدى شباب العالم ومهرجان الملتقى الدولي للتراث والفولكلور فضلًا عن مؤتمر المياه حاليًا ومؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد الفترة المقبلة، وذلك ساهم بشكل كبير في عودة سياحة المؤتمرات والمعارض.

الاعتماد الكلي على نمطين من السياحة

وأشار إلى أنه لابد من الاعتماد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للسياحة وحجوزات السفر، وذلك بهدف التيسير والإنجاز، حيث إن الإنسان يقضي غالبية وقته على الإنترنت، ناصحا القائمين بقطاع السياحة في مصر على ضرورة عمل مواقع بشكل أوسع للسياحة، علاوة على إدراج أماكن أثرية بالأجندة السياحية، كمنطقة الواحات التي تمثل جنة مصر والمنيا، متابعًا أنه يتم الاعتماد الكلي على نمطين من السياحة، وهي الشاطئية والثقافية فقط، مشيرًا إلى أن مصر غنية بكافة أشكال وأنماط السياحة.