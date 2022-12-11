مصر الخير: 68% من الغرمين ذكور و32% إناث.. وفك كرب 72 ألف شحص

أطلقت مؤسسة «مصر الخير»، اليوم، استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف الغارمين، ضمن جهودها الرائدة التي بدأتها منذ أكثر من 12 عاما، لتجفيف أسباب ومنابع الغرم، ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة، يأتي ذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير، وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة، والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030.

خطورة قضية الغارمين

وقالت الدكتورة منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، خلال ورشة العمل: إن مؤسسة «مصر الخير»، تنبهت مبكرا لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها ومخاطرها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي، وذلك على مدى 12 عاما، منذ بدء المؤسسة في مواجهة قضايا الغارمين وحلها.

وأضافت رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير: تركز الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة مصر الخير، على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة، لحمايتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم، إضافة إلى التدقيق الشديد في عمليات الاختيار وتم وضع معايير محددة لمن لا تنطبق عليهم المعايير الجديدة التي حددتها المؤسسة، فقمنا بوضع معايير عدم اختيار الغارمين مثل تعدد القضايا وكبر حجم الدين والاستيلاء على المال العام والدين المرتبط بقضية مخلة بالشرف ومن يمتلك أى شخص لديه ممتلكات مثل العقارات وغيرها فهذا لا يخضع للغرم.

وأشارت منال، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق رد الفعل الإيجابي والسريع فى حل قضايا الغارمين من خلال التعاون مع وزارات الداخلية والتضامن والعدل، وكذلك الشهر العقاري، لسرعة عمل التوكيلات القانونية بشكل سريع، مضيفة أنه دائما يتم مراعاة الآثار الاجتماعية للغرم، والتعامل سريعا لحماية الأسرة، نتيجة هروب الزوج أو الزوجة وحماية الأبناء من التشرد.

فك كرب 72 ألف غارم وغارمة

أوضحت رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة نجحت حتى الآن، في فك كرب 72 ألف غارم وغارمة على مدار 12 عاما، وأنه لا توجد محافظة على مستوى الجمهورية، إلا ويوجد بها حالات غارمين، مشيرة أنه بتحليل حالات الغارمين بالنسبة للنوع، اتضح أنه 68% من الغارمين من الذكور و32% من الإناث.

ولفتت إلى أنه من خلال تتبع ورصد أسباب الغرم وجد أنها ترجع إلى: المشروعات متناهية الصغر -مصاريف التعليم- سد احتياجات المعيشة -إيجار متأخر- شراء توكتوك وتروسيكل -تجهيز العرائس- ضامن القرض.

وأضافت: جرى التعامل مع كل هذه الحالات، وبدأنا نعمل النموذج التطبيقي لتمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا، والعمل على تجفيف منابع الغرم وأسبابه، بهدف استخلاص الدروس المستفادة على مدار 12 عاما، نجاح في التعامل مع قضايا الغارمين.

رفع الوعي المجتمعي بخطورة إيصالات الأمانة

وأضافت أنه يجري التركيز في الاستراتيجية الجديدة، للتعامل مع قضايا الغارمين، هو الرصد من خلال قواعد البيانات التفصيلية لحالات الغارمين على مستوى الجمهورية، وكذلك القرى الأكثر فقرا، أما الشق الثاني فهو الحماية، والشق الثالث الوقاية، ومحاولة السيطرة على أسباب الغرم، ورفع الوعي المجتمعي، بخطورة إيصالات الأمانة، ونبدأ التوعية من داخل المدارس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأشارت رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه يجري تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، لمواجهة قضايا الغارمين من خلال آليات تنفيذ محددة هي: فرز وتطبيق المعايير -التسجيل على قاعدة البيانات- إجراءات التفاوض مع الدائن -إجراءات ما بعد التفاوض- إجراءات الإدخال على قاعدة البيانات، الاستعلام وحوكمة الإجراءات القانونية.