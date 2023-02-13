البنوك ترفع شعار «زود دولاراتك» لزيادة الحصيلة بشهادة عائدها 5.25%

تواصل البنوك العاملة في السوق المحلية، تقديم عوائد مجزية على الشهادات الدولارية في مسعى لإقناع مدخري العملة الأمريكية، للتنازل عنها مقابل عوائد تفوق تلك المقدمة من جانب الاحتياطي الفيدرالي على السندات الأمريكية، حيث يستهدف «الفيدرالي» الوصول بسعر الفائدة إلى5.1%.

شهادة البركة لمدة 3 سنوات

في أحدث طرحٍ، أعلن بنك البركة المصري، طرح شهادة البركة الماسية الدولارية، بعائد شهري يصل 5.25% لمدة 3 سنوات، مشيراً في بيان، إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الماسية 100 دولار أمريكي، وقال إنها متاحة للأفراد والشركات.

أعلى عائد شهري

وقال «البنك» في البيان: «زود دولاراتك مع شهادة البركة الماسية الدولارية بأعلى عائد يصرف شهريا لمدة ثلاث سنوات».

يأتي ذلك بعد أيام من قيام البنك المركزي المصري، بطرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لجمع 1 مليار دولار لمدة سنة في 6 فبراير الجاري، وقدم عائداً بلغ 4.9%.

تباطؤ وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

يذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» كان أبطأ من وتيرة رفع سعر الفائدة، مسجلاً في الاجتماع الأخير مطلع الشهر الجاري 0.25% فقط زيادة على سعر الفائدة، ليصل إلى 4.5% - 4.75% ليدفع بذلك تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وكان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، ثبت أسعار الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض في اجتماعه الأخير مطلع الشهر الجاري.

ماراثون الشهادات الدولارية

وطرحت عدة بنوك في السوق المحلية، شهاداتِ مجزية بالدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى بعوائد تقترب وتتفوق على تلك المقدمة على السندات الأمريكية.