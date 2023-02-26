إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور إلى المفتي

قررت الدائرة 12 جنايات، في محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم الأول بقتل الطفلة المجني عليها «جنى» في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي في منطقة كرداسة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

أسماء المتهمين

وانتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين الأربعة في القضية وهم «مصطفى.ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد.ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الواقعة

وحسب تحقيقات النيابة العامة أيضًا، تبين أن المتهمين قتلوا الطفلة المجني عليها «جنى. ع» بعد أن استدرجوها من أمام منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمان الأول والثاني قام باختيار المسكن الذي يقطن فيه أحدهما «الأول» بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما، وانتظروا عودة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، بأنّ المتهمين الأول والثاني تخلصا من الطفلة المجني عليها، وساعدهما المتهمان الثالث والرابع في إخفاء معالم جريمتهم داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة التي اقترفها في حق الضحية.