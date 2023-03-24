تحسن الأحوال الجوية في سانت كاترين والمدينة تستقبل مئات السائحين

تشهد مدينة سانت كاترين تحسنا ملحوظا في أحوال الطقس مع بداية فصل الربيع رسميا، حيث عادت درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى بعد أن كانت القمم الجبلية تسجل درجات حرارة أقل من الصفر.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أن الأحوال الجوية في المحافظة بدأت في التحسن مع بدء فصل الربيع، وتشهد جميع المدن استقرارا في حالة المناخ واعتدال درجات الحرارة.

جبل سانت كاترين يسجل 13 درجة

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص، إن مظاهر البرودة اختفت تماما من مدينة سانت كاترين، وعادت درجات الحرارة للارتفاع من جديد.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة اليوم الجمعة 19 مئوية، في الصباح، وهي أول مرة تسجل درجات حرارة مرتفعة منذ يناير الماضي، وتصل في منتصف اليوم إلى 21 درجة، كما سجلت قمة جبل سانت كاترين، لأول مرة منذ 3 شهور، درجة حرارة 16 مئوية، والرطوبة 21%، وبلغت سرعة الرياح بالمدينة 14 كيلومترا في الساعة وهي رياح جنوبية غربية.

700 سائح صعدوا جبل موسى

وأكد «عابد»، أن الرحلات الجبلية إلى جبل موسى مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى تحسن في الأحوال الجوية فوق قمة الجبل، حيث سجل صباح الجمعة درجة حرارة 13 درجة مئوية.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن جبل موسى بسانت كاترين استقبل نحو 700 سائح من مختلف الجنسيات لمشاهدة شروق وغروب الشمس من ارتفاع 2250 مترا فوق مستوى سطح البحر.