ضبط عاطل وسائق انتحلا صفة ضابطي شرطة لسرقة المواطنين بالعجوزة

انتحل عاطل وسائق صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين وسرقتهم، وألقي القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بأنه أثناء مرور الرائد أحمد فاروق معاون القسم لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، أمكن ضبط شخصين ينتحلان صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين.

وأوضح الإخطار، أنهما نصبا على المواطنين، وسرقا سيدة داخل شقتها، بعد أن طرقا باب الشقة وانتحلا صفة ضباط شرطة لتفتيش الشقة، وسرقا مبلغ 800 جنيه، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، بارتكابهما الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.