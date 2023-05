اندلاع بركان أناك كراكاتو بإندونيسيا.. سحابة رماد بارتفاع 2500 متر

أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا مساء الجمعة، حدوث ثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو الواقع في مقاطعة لامبونج غرب البلاد، حيث تصاعدت سحابة ضخمة من الرماد البركاني بارتفاع يصل إلى 2500 متر.

After the explosion an hour ago, Anak Krakatau volcano increased its eruptive activity this morning pic.twitter.com/OKuDnbZRsq