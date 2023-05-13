اندلاع بركان أناك كراكاتو بإندونيسيا.. سحابة رماد بارتفاع 2500 متر

أعلن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا مساء الجمعة، حدوث ثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو الواقع في مقاطعة لامبونج غرب البلاد، حيث تصاعدت سحابة ضخمة من الرماد البركاني بارتفاع يصل إلى 2500 متر.

After the explosion an hour ago, Anak Krakatau volcano increased its eruptive activity this morning pic.twitter.com/OKuDnbZRsq — Krakatau Info (@InfoKrakatau) May 12, 2023

عمود الرماد البركاني

وذكرت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية أن مسؤول نقطة المراقبة في جبل أناك كراكاتو، ديني مارديونو، صرح في بيان بأن البركان ثار في تمام الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وشوهد ارتفاع عمود الثوران إلى ارتفاع يبلغ 2500 متر فوق قمة الجبل.

وأكد مارديونو أن عمود الرماد البركاني بدا رماديًا وكثيفًا باتجاه الجنوب الغربي، وتم تسجيل اندفاع قوي على جهاز قياس الزلازل بسعة قصوى تبلغ 70 ملم ومدته 42 ثانية.

ثوران بركاني وزلزال في نفس الوقت

أوضح مارديونو أنه تم تسجيل عدة زلازل وثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو، وذلك خلال الأيام الأخيرة. وتضمنت هذه الزلازل واحد منخفض التردد، واثنين متعددي الأطوار، وآخر بركانيًا عميقًا، وزلزال تكتونيًا بعيدًا، وقد تم إعلان حالة الاستعداد الثالث أو وضع الاستعداد حتى يوم الجمعة.

وتنصح السلطات الجميع بعدم الاقتراب من جبل أناك كراكاتو، والامتناع عن أي نشاط داخل نطاق نصف قطره البالغ خمسة كيلومترات من الحفرة النشطة، حفاظًا على سلامتهم.